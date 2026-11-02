Chivu dimentica il derby e carica l'Inter: "Con il Feyenoord faremo una grande gara"

Dimenticare il pesante ko nel derby con il Milan e cercare un immediato rilancio in Champions League. La trasferta sul campo del Feyenoord rappresenta per l'Inter un importante banco di prova. Gli uomini di Christian Chivu cercano in Olanda delle risposte. Dopo tre turni, i nerazzurri hanno guadagnato solo tre punti, frutto di una vittoria (contro lo Shaktar Donetsk) e due sconfitte (con Real Madrid e Bruges). Alla vigilia della sfida il tecnico dell'Inter prova ad accantonare il derby e a caricare la squadra. "Credo in questa squadra, nel lavoro, e in quello che ha fatto fino ad oggi. Sono fiducioso, sono campioni e lo hanno fatto vedere. Ci sono stati episodi negativi, errori dai quali si deve imparare, accettare e guardare oltre, cercando di risolverli. Ma sono fiducioso".

Chivu punta sulla Champions: "Siamo ancora in corsa"

L'Inter cerca il riscatto in Europa. "Abbiamo sempre detto che la Champions, così come il campionato, va giocata partita per partita. Per arrivare tra le prime otto si gira intorno ai sedici punti. Per ora abbiamo vinto una gara e ne abbiamo perse due, ma siamo ancora dentro. Siamo consapevoli di quello che siamo e di quello che vogliamo e sono convinto che faremo una grande gara". Sul Feyenoord: "In questo stadio si esaltano: hanno intensità, qualità e tanti giocatori come Moussa, Zequiel. Sono giocatori di qualità ed esterni che giocano a piede invertito. Non sarà facile, ma allo stesso tempo anche noi dobbiamo tirare fuori tutte le nostre qualità per metterli in difficoltà". Chivu potrà contare su due rientri importanti: "Abbiamo dovuto gestire alcune situazioni imprevedibili, cercando soluzioni con quello che avevamo a disposizione. Abbiamo recuperato Provedel e Pavard e fortunatamente non abbiamo avuto problemi negli ultimi giorni":

Thuram: "Serve un cambio di mentalità"

Marcos Thuram, che ha parlato insieme al tecnico, torna sul post derby. Barella e Bastoni hanno parlato della necessità di cambiare mentalità. "Condivido pienamente quello che hanno detto - ha ribadito il centravanti - sono due leader e le loro parole sono state importanti". L'Inter deve ripartire dal secondo tempo del match contro lo Shaktar. "L'atteggiamento che abbiamo avuto in quella sfida, soprattutto quando siamo rimasti in dieci, deve essere lo stesso che dobbiamo riproporre sia in Champions, che in campionato". Thuram sta giocando con continuità. "Sono molto felice del minutaggio che sto avendo. Il mio ruolo? Posso anche giocare come punta unica. Non ho problemi".