Chivu dopo il tris al Feyenoord: "Abbiamo capito cosa non andava, ora serve una cosa"

L'Inter rialza la testa in Champions League e lo fa con una prestazione convincente sul campo del Feyenoord. I nerazzurri si impongono per 3-0 a Rotterdam grazie alle reti di Bisseck, Pio Esposito e Zielinski, conquistando tre punti importanti per il proprio cammino europeo. Una vittoria che restituisce fiducia alla squadra di Cristian Chivu, particolarmente soddisfatto dell'atteggiamento mostrato dai suoi giocatori. Al termine della partita, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore nerazzurro ha sottolineato soprattutto la crescita della squadra sotto il profilo mentale e dell'intensità: "Abbiamo dei valori, abbiamo capito determinate cose e le abbiamo portate in campo. Questo non vuol dire che non avevamo fatto bene finora. Abbiamo provato a essere la migliore versione di noi stessi e oggi ne siamo usciti bene per intenzione, intensità e per quello che serviva in una partita importante, su un campo non facile".