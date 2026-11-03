Chivu dopo il tris al Feyenoord: "Abbiamo capito cosa non andava, ora serve una cosa"
L'Inter rialza la testa in Champions League e lo fa con una prestazione convincente sul campo del Feyenoord. I nerazzurri si impongono per 3-0 a Rotterdam grazie alle reti di Bisseck, Pio Esposito e Zielinski, conquistando tre punti importanti per il proprio cammino europeo. Una vittoria che restituisce fiducia alla squadra di Cristian Chivu, particolarmente soddisfatto dell'atteggiamento mostrato dai suoi giocatori. Al termine della partita, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore nerazzurro ha sottolineato soprattutto la crescita della squadra sotto il profilo mentale e dell'intensità: "Abbiamo dei valori, abbiamo capito determinate cose e le abbiamo portate in campo. Questo non vuol dire che non avevamo fatto bene finora. Abbiamo provato a essere la migliore versione di noi stessi e oggi ne siamo usciti bene per intenzione, intensità e per quello che serviva in una partita importante, su un campo non facile".
Chivu dopo Feyenoord-Inter: "La continuità porta risultati e autostima"
Il tecnico ha poi spiegato come il confronto all'interno dello spogliatoio sia stato fondamentale per correggere alcuni aspetti che non avevano funzionato nelle precedenti uscite. Un percorso di crescita che coinvolge tutto il gruppo, senza mettere in discussione le qualità della rosa "Abbiamo sempre un confronto, quando le cose vanno bene e quando vanno meno bene. Correggiamo gli errori, a volte ci riusciamo meglio, altre meno. Forse siamo riusciti a migliorare le cose che venivano meno. Tutto il mondo Inter è consapevole dei valori del gruppo, che cerca di portare il club a livelli alti, e su questo non ci sono mai stati dubbi da parte nostra". E ancora: "La continuità porta ai risultati e ti dà autostima in quello che fai durante la stagione. È una partita che ci dà tanto in consapevolezza, a livello di quello che vogliamo costruire. Partiamo sapendo che il calcio ti porta su vie strane, ma bisogna reagire per ritrovare di nuovo la strada giusta".
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