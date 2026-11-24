Barella attacca tutti: "Critiche all'Inter? È un disfattismo inaccettabile"
Barella non ci sta e difende l'Inter e i suoi compagni dopo il pareggio show contro l'Atalanta e prima di scendere in campo nel recinto della Champions League: "Il fatto che l'Inter sia considerata forte lo accettiamo e siamo contenti, vuol dire che la valutazione verso di noi è alta e la facciamo nostra. Al contempo, però, non accetto il disfattismo quando accade qualcosa che non ci si aspetta. Bisogna avere equilibrio e pensare che i ragazzi che vanno in campo possono essere stanchi o acciaccati. Gli errori capitano, siamo umani. Questo è il calcio e non credo che ogni volta che all'Inter accada qualcosa di strano poi debba essere tutto distrutto. Servirebbe maggiore equilibrio". La missione numero uno, comunque, resta lo scudetto: "Non deve esistere appagamento. L'ultima squadra che ha vinto due scudetti consecutivi è stata la Juventus. Mantenere lo scudetto sul petto è un nostro obiettivo. Da quando sono all'Inter non è mai successo. Questo deve essere uno stimolo. Poi ci sono altre competizioni in cui vogliamo dare il 100%. Però, anche vincere lo scudetto due anni di seguito è uno stimolo".
Inter, Barella elogia Pio Esposito
Il centrocampista ha speso belle parole per Pio Esposito: "Penso che la grandezza di Pio si veda dall'intervista che ha fatto dopo la partita con l'Atalanta. L'attaccante a volte pensa che dopo tre gol abbia fatto il suo, invece lui ha detto che i suoi gol non valevano senza i tre punti. Gli faccio i complimenti per quello che fa e per il ragazzo che è, siamo dispiaciuti anche per lui. Non credo serva o schiaffo per rialzarci. Quando si compete ai massimi livelli ci sono momenti di up e altri meno belli. Sono poche le squadre che per dieci anni sono state sempre al top. Ci può stare che l'Inter sia caduta e si sia dovuta rialzare".
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