United, Ronaldo esalta Ten Hag: "Con lui vinceremo"

L'avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United sembra proprio poter proseguire anche per le parole di stima per ten Hag che l'ex Juve ha rilasciato alla pagina spagnola del sito ufficiale: "Siamo tutti felici ed emozionati del suo arrivo, sia come tifosi che come giocatori. Dobbiamo credere che il prossimo anno possiamo vincere titoli. So che è un grande lavoro e che ha fotto un ottimo lavoro con l'Ajax: dobbiamo dargli tempo".

Cristiano Ronaldo: parole al miele per ten Hag al Manchester United

Poco prima di questa vera e propria dichiarazione "al miele" per il futuro tecnico olandese dei Red Devils, Cristiano Ronaldo aveva già fornito qualche indizio importante sul suo prosieguo di carriera a Old Trafford, col sito "The United Stand" che ha pubblicato le foto del numero 7 mentre vestiva le maglie della prossima stagione. L'ex Juve si è messo in posa, indossando i kit con cui la squadra giocherà il campionato 2022-2023.

L'incontro dell'ex Juve con l'"oracolo" Ferguson

Nei giorni scorsi le voci di un suo possibile (secondo) addio al Manchester United si erano rincorse per via di una stagione senza trofei da parte del club oltre alla mancata qualificazione alla prossima Champions League. CR7 avrebbe quindi consultato sir Alex Ferguson come un oracolo e, evidentemente, il convincimento del talento lusitano è arrivato proprio dall'incontro col mentore che, a suo tempo, gli spalancò le porte del grande calcio.