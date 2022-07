“Clamoroso, Cristiano Ronaldo ha chiesto la cessione al Manchester United!”

Clamoroso dall'Inghilterra: " Cristiano Ronaldo ha chiesto al Manchester United di essere ceduto". La rivelazione arriva dal Times, come ennesima riprova delle frizioni subentrate tra l'asso portoghese e i Red Devils dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League e l'avvento dall'Ajax di Erik Ten Hag, con cui non è nata la scintilla.

Un ritorno definito "romantico" meno di un anno fa e già giunto alla fine. Sempre secondo il quotidiano britannico, ora Cristiano Ronaldo potrebbe cercare di ingolosire Bayern Monaco e Chelsea, col club londinese come ipotesi maggiormente plausibile, dal momento che quello tedesco ha già comunicato di non essere interessato all'ex Juventus.

Nella stagione passata in archivio poco più di un mese fa, Cristiano Ronaldo - 37 anni - ha totalizzato 18 reti su 30 presenze in Premier League, a cui vanno aggiunti altri 6 centri in 7 gettoni in Champions, competizione a cui il portoghese non vuole proprio rinunciare. Con la maglia dei Red Devils è legato fino al 30 giugno 2023. A proposito di scelte romantiche, resta in piedi anche una flebile speranza di riaverlo da parte del club che l'ha lanciato nel grande calcio, lo Sporting Lisbona.