"Cristiano Ronaldo chiede al Manchester United di fissare il prezzo: c'è l'offerta di un club rivale"

" Cristiano Ronaldo, attraverso il proprio procuratore Jorge Mendes , ha esortato il Manchester United a fissare un prezzo sul proprio cartellino perché avrebbe un'offerta reale da un club rivale". A riferirlo è il quotidiano britannico Sun come ultimo capitolo - in ordine cronologico - dell'interminabile telenovela di mercato legata all'asso portoghese ex Juventus e Real Madrid .

"Cristiano Ronaldo esorta il Manchester United a fissare il prezzo"

CR7 che, ormai è arcinoto, vuole lasciare i Red Devils - con cui è legato fino al prossimo 30 giugno 2023 - perché non ne vuole sapere di non disputare la Champions League. Competizione che il club mancuniano non concorrerà nella stagione 2022-2023 per effetto del sesto posto dell'annata passata. Il Sun aggiunge: "Ci sono stati fitti colloqui in settimana tra Jorge Mendes e la dirigenza dello United. Che, però, di fatto, non ha ancora ricevuto alcuna offerta e, proprio per questo, non vuole prestarsi a strane manovre di mercato, tantomeno di concedere lo svincolo a CR7, dal momento che permane l'intenzione di fare onorare al portoghese il secondo e ultimo anni di contratto a Old Trafford".