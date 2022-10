Bufera Manchester United. Paul Scholes, attacco furioso a Antony: "E' solo un clown"

Fiero rappresentante del calcio britannico in stile "classico" dal punto punto di vista dell'atteggiamento in campo, l'ex stella del Manchester United Paul Scholes , oggi commentatore tecnico, non le ha mandate a dire all'attaccate di Old Trafford Antony .

Manchester United, Scholes su Antony: "E' solo un clown"

Un numero da giocoliere e senza utilità ai fini del gioco, "battezzato" cosi da Scholes: "Non penso si tratti di intrattenimento a favore del pubblico pagante: penso semplicemente che Antony sia solo un clown". Doppio spin a parte, il brasiliano Antony si è dilettato anche tra tacchi, no look e altri giochi di prestigio talvolta irridendo l'avversario. Cosa che non è andata giù a uno della vecchia scuola come Paul Scholes.