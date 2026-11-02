Carrick: "Contro la Roma vogliamo vincere". Poi il ricordo della notte del 7-1

Carrick, le parole prima di Manchester United-Roma

Contro i giallorossi mancheranno Yoro, Rashford, Shaw e Dorgu, ma con appena tre punti raccolti nelle prime tre giornate Carrick non ha dubbi: "L’obiettivo è raggiungere la prossima fase. Quella con la Roma, come anche le successive partite, saranno decisive per il nostro cammino, abbiamo una grande opportunità per qualificarci e da questo momento in poi deve essere questo il nostro obiettivo principale". Il tecnico riparte dalle indicazioni positive viste a tratti, come nel primo tempo della gara persa contro il Chelsea: "So di cosa siamo capaci come squadra e come gruppo, lo abbiamo dimostrato in alcuni momenti e in determinate fasi, come abbiamo fatto anche l’altro giorno. Sappiamo di cosa siamo capaci. Siamo vicini a raggiungere il nostro obiettivo, ma dobbiamo riuscirci rapidamente. Questa settimana abbiamo due grandi partite. È una grande opportunità per affrontarle con determinazione e vivere già domani una bella serata".

"Ipotesi esonero? Non condiziona la nostra preparazione"

Sull’ipotesi che due risultati negativi tra Roma e Aston Villa possano chiudere il suo percorso sulla panchina del Manchester United, la risposta è netta: "Non condizionerà il modo in cui ci prepariamo. Non vediamo l’ora di scendere in campo, è tutto ciò su cui sono concentrato. Quello che succederà dopo, succederà. Qualunque direzione prenderanno le cose". Ritornando al passato, nell’aprile del 2007 Carrick era in campo quando lo United travolse 7-1 la Roma nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, segnando anche due gol: "È stata una notte magica. Una delle serate più belle a cui abbia avuto la fortuna di assistere".

Carrick difende Lisandro Martinez: "Non ho alcun dubbio..."

Spazio poi alla difesa di Lisandro Martinez. Il difensore argentino, in scadenza a fine stagione, aveva criticato le scelte del club sul mercato e contro il Chelsea si è fatto espellere per due gialli rimediati in quattro minuti: "Non ho alcun dubbio sul suo attaccamento al club. Nel calcio succedono delle cose, a volte si commettono degli errori. Ma non bisogna assolutamente mettere in discussione l’impegno dei giocatori nei confronti del club, nei miei confronti e gli uni verso gli altri. Dobbiamo giocare meglio, possiamo prendere decisioni migliori, ma l’impegno non è assolutamente un problema. Dobbiamo trovare una via d’uscita da questo momento e ci riusciremo. Amo stare qui, le difficoltà e le sfide mi spingono semplicemente a voler fare ancora di più".