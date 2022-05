Carlo Ancelotti campione: per Pirlo “è leggenda”

Tra i personaggi illustri che hanno fatto le congratulazioni a Carlo Ancelotti per la quarta Champions vinta da allenatore (ieri a Parigi, 1-0 al Liverpool), un record, c'è anche Andrea Pirlo . L'ex centrocampista di Milan – dove ebbe Carletto come tecnico – e Juve su Twitter si è complimentato con Ancelotti. I due hanno passato 8 anni insieme in rossonero sollevando due volte al cielo la coppa dalle grandi orecchie.

Pirlo: “Complimenti mister”

Pirlo sul suo profilo Twitter ha postato una foto in cui si vede Ancelotti mentre gli dà un affettuoso bacio quando i due erano al Milan e ha scritto: “Complimenti mister. Leggenda”. Un messaggio che avrà sicuramente fatto piacere all'attuale tecnico del Real Madrid, nativo di Reggiolo. Ancelotti allo Stade de France ha compiuto l'ennesimo capolavoro europeo, riuscendo a sfruttare una ripartenza con Vinicius e mettendosi poi nelle mani della saracinesca Courtois. Ha così impedito a Klopp di portare a quattro le vittorie consecutive della Champions da parte di un allenatore tedesco. E ha regalato ai Blancos la quattordicesima meraviglia. Non dimentichiamo che quest'anno Ancelotti ha guidato il Real anche alla vittoria del campionato, dominando la Liga dall'inizio alla fine. Ma sono i successi in rimonta in Champions che resteranno negli occhi dei tifosi, maturati grazie a un sontuoso Benzema, ora in odore di Pallone d'oro.