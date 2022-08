Anche Florentino snobba Ronaldo: "Ancora lui? Ma ha 38 anni..."

Non c'è pace per Cristiano Ronaldo. Che nessuno lo voglia, per diverse ragioni, è già stato detto e scritto. Che però anche il presidente che più lo ha amato, Florentino Pérez lo snobbi, è un fatto che potrebbe risultare un colpo al cuore per il portoghese. Il patron del Real Madrid, in una scenetta tratta da un video social diventato virale, ha risposto così a un tifoso che gli chiedeva di riportare CR7 alla Casa Blanca: "Ancora Ronaldo? Ma no, ha 38 anni...". Età che, peraltro, l'ex Juve deve ancora compiere e lo farà il prossimo 5 febbraio.

Cristiano Ronaldo snobbato anche da Florentino: "Ancora lui? Ma ha 38 anni..." Questo dopo che una delle tante voci incontrollate si era diffusa sul conto dell'asso lusitano e di un possibile ritorno al Santiago Bernabéu. Una voce rivelatasi subito infondata anche per i valori del salario non ritenuti più congrui dal Real (CR7 guadagna 30 milioni netti a stagione), che si gode il suo ultimo successo in campo internazionale, ovvero la Supercoppa europea conquistata ad Helsinki contro l'Eintracht Francoforte.