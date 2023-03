Ancelotti e quella frase ripescata dopo Real-Chelsea: "Se non sono morto oggi..."

MADRID (Spagna) - Che sofferenza essere il più vincente di tutti in Champions League, il documentario di Apple Tv, intitolato "Real Madrid fino alla fine", rivela una scena inedita, risalente al dopopartita di Real Madrid-Chelsea, ritorno dei quarti di finale, in cui le merengues si salvarono in extremis, conquistando la semifinale e volando verso la "quattordicesima": un Carlo Ancelotti devastato dallo stress negli spogliatoi, dopo 120 minuti sotto pressione.