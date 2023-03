"Il Real Madrid ha mancato di rispetto a Cristiano Ronaldo": cos'è successo

Il Real Madrid sorride all'indomani degli ottavi di finale di ritorno di Champions League con il Liverpool , contro cui la squadra di Ancelotti ha vinto 1-0 (risultato complessivo 6-2), qualificandosi così ai quarti. A rendersi decisivo per i Blancos è stato ancora una volta Karim Benzema , che ha segnato il suo 77esimo gol con i Real Madrid nella massima competizione europea. Per il Real Madrid negli ultimi anni è stato una vera e propria costante, ma i suoi tifosi non hanno apprezzato un tweet da parte del club che - secondo alcuni - avrebbe sminuito i record raggiunti da Cristiano Ronaldo con le Merengues.

Real Madrid, i tifosi scelgono Ronaldo dopo il gol di Benzema

Il Real Madrid continua a godersi Benzema e i risultati ottenuti grazie al contributo dell'attaccante francese, che anche dopo la partenza di Cristiano Ronaldo ha portato la squadra a vincere un'edizione della Champions League. Dopo la rete realizzata contro il Liverpool, però, molti tifosi madrileni si sono scagliati contro il club per via di un tweet particolare pubblicato a pochi secondi dal suo gol. "Mr. Champions League": un post che ha scatenato l'ira di molti tifosi del Real e dei fan di Ronaldo, che hanno subito risposto, evidenziando come il titolo spetti al portoghese. "Il più grande di tutti i tempi in realtà è CR7"; "Mr. Champions League? Calmatevi, quello è Ronaldo"; "Ti amo Real Madrid, però così mancate di rispetto a Cristiano": sono solo alcuni dei tweet di risposta che appaiono nel thread avviato dai Blancos, a dimostrazione di come i loro tifosi, pur godendosi i gol e le giocate di Benzema, continuino a essere più affezionati al pluricampione che ha lasciato il club nel 2018.