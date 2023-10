Real, c'è un caso Modric? Seconda panchina di fila

Perché Modric sarebbe un caso?

Modric, infatti, non è sceso in campo nelle ultime due partite giocate dal Real contro Las Palmas e Girona. In stagione è stato soltanto tre volte titolare, a fronte dei nove incontri disputati dalla formazione guidata da Ancelotti. Il tecnico ha cercato di spiegare così la situazione qualche settimana fa, come riportato da Marca: "Ho parlato con lui perché deve sopportare più del normale. Quando Luka ha rinnovato era contentissimo, poi è cambiato il suo ruolo, ma quando torneranno queste partite avrà un ruolo da protagonista . Ho dato più risalto ai giovani. La squadra ha molta concorrenza. So cosa può dare e lo farà quest'anno, anche se con meno minuti". In Champions, contro l'Union Berlino, Modric ha guidato il centrocampo del Real Madrid; probabilmente lo farà anche contro il Napoli al Maradona, considerato che Ancelotti conta molto sull'esperienza e sulla classe di Modric nelle grandi notte europee.