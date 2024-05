Brahim Diaz su Ancelotti: "È come un papà. Parliamo anche del Milan"

Brahim Diaz, le parole su Ancelotti

Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Ancelotti è come un papà, è sempre sereno e sa cosa dirti. È un allenatore eccezionale, ha vinto tanti trofei, con lui parlo anche un po' di Milan. I rossoneri credo abbiano giocato una buona stagione, ma è un grande club e deve anche vincere dei trofei. Sento sia Pioli che Theo (Hernandez, ndr), che per me è un fratello. Pioli l'ho ringraziato per quello che ha fatto per me. Il Milan resterà sempre nel mio cuore".