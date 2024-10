Ancelotti: "Troppe partite, i protagonisti non fanno i calendari". Su Mbappé...

"Rispetto l'opinione di tutti, ma la questione è abbastanza chiara. Ci sono stati atti violenti e i violenti non dovrebbero esserci su un campo di calcio e nella società". Carlo Ancelotti ha commentato così le parole del Cholo Simeone sul caso Courtois in conferenza stampa alla vigilia di Lille-Real Madrid , gara valida per la seconda giornata della Champions League .

Ancelotti: "Mbappé ha recuperato velocemente. Sulle troppe partite..."

Poi, sulle condizioni Mbappé: "Ha recuperato bene, molto velocemente. Ieri si è allenato solo individualmente, non si è fermato molto e quindi non ha perso la condizione. Oggi farà tutto l'allenamento con il gruppo e poi prenderemo con lui la decisione migliore tenendo conto che l'ultima cosa che vogliamo è rischiare". Infine, sulle troppe partite, ai microfoni di Sky Sport: "I protagonisti non sono quelli che decidono. I calendari sono decisi da leghe e federazioni e questo complica molto. Ci sono più infortuni e soprattutto ne risente la qualità. Con qualche partita in meno si può vedere uno spettacolo migliore".