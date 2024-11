Crisi Real, sotto accusa persino Ancelotti. Ma Florentino non ha dubbi

Tre sconfitte nelle ultime sei partite, quando nell’intera stagione scorsa ne erano arrivate solo due, e a Madrid si parla già di crisi. All’indomani della resa contro il Milan, il secondo capitombolo consecutivo al Santiago Bernabeu dopo il dolorosissimo poker sofferto nel Clasico, lo sconforto regna nelle prime pagine dei giornali locali. «0-4… E adesso questo», il gemito di Marca, che poi ribadisce che «I blancos ripetono gli errori del Clasico in un’altra partita mediocre». Gli fa eco As, che apre con un eloquente «Continua l’incubo», con preoccupanti conseguenze a seguire: «Un Milan superiore lascia il Real al 17º posto, con Anfield all’orizzonte». Ed effettivamente, un Liverpool che finora le ha vinte tutte in Champions, in questo momento, fa paura.

La chiave

Che il calcio abbia la memoria corta, ormai, è un fatto dimostrato. E, così, non deve stupire più di tanto se, su media e social iberici, finisca sul banco degli imputati anche Carlo Ancelotti, protagonista, la scorsa stagione, di un’esaltante cavalcata in Coppa Campioni, chiusa senza sconfitte e con il trionfo finale, oltre che di una sensazionale striscia positiva di 42 partite, in Liga, interrotta proprio dal tonfo nell’ultimo derby di Spagna. «Dobbiamo rimanere uniti per mettere le cose a posto tutti insieme», la riflessione del tecnico di Reggiolo. «È evidente che in questo momento ci manchi qualcosa. Dobbiamo difendere meglio, dimostrarci più solidi. Sta lì la chiave per cambiare la situazione».

Le cause

Oltre all’allenatore italiano, che comunque gode della totale fiducia da parte del presidentissimo Florentino Perez, sono finiti sotto accusa anche i giocatori, criticati per la scarsa intensità esibita nelle ultime uscite, e la stessa società, incolpata di aver messo insieme una rosa scompensata. In particolare, viene puntato il dito contro il mancato arrivo di un degno sostituto dell’uomo d’ordine, Toni Kroos, oltre che sulla decisione di scommettere tutto sulla superstella Kylian Mbappé, che sta faticando terribilmente a trovare la miglior ubicazione in campo anche a causa dell’ingombrante presenza di Vinicius, che predilige spaziare sul medesimo fronte sinistro dell’attacco gradito anche dal fuoriclasse di Bondy.