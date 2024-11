Mbappé a pezzi, pioggia di critiche: "Non è più un calciatore"

Continua il momento buio per Kylian Mbappé anche in Champions League . Il rigore sbagliato ad Anfield condanna il Real Madrid alla sconfitta contro il Liverpool e al 24esimo posto in classifica, l'ultimissimo disponibile per la qualificazione ai playoff. Il francese, dal quale ci si aspettava un impatto completamente diverso, è stato massacrato dalla critica francese dopo l'ennesima partita sottotono.

Mbappé massacrato dalla critica dopo Liverpool-Real Madrid

Queste le parole del noto opinionista di RMC Daniel Riolo: "Al di là del rigore sbagliato, si vede che questo ragazzo è completamente fuori di testa, anche il modo in cui tira il penalty è orribile. In questo momento sta così male, trasuda disagio, non è nemmeno più un calciatore. In campo non fa più nulla, non riesce nemmeno più a correre, a muoversi. Ha davvero toccato il fondo".

"Mbappé? È un ragazzo malato"

Riolo continua: "Ricordate di aver visto un giocatore scomparire così, mentalmente danneggiato al punto da non muoversi più in campo? Dagli Europei ad oggi, più le cose vanno avanti e più hai l'impressione che il suo corpo non voglia più farlo. Quando c'era il rigore, il suo corpo diceva: ‘Devo andare ma non sono sicuro che andrà bene'. Ho l'impressione che vorrebbe che andasse bene, ma che il suo corpo non ce la fa, ed è finita, la luce è spenta. Lui è in difficoltà, è successo ad altri atleti. Giocatori con passaggi sbagliati li abbiamo visti, ma con lui abbiamo l'impressione che il sipario sia calato, che non ci sia più niente. La sua famiglia e chi gli è vicino dovrebbe consigliargli di fare qualcosa, di parlare o di aprirsi per liberarsi di ciò che ha nel cuore e che lo blocca. Per il modo in cui si muove il suo corpo, è un ragazzo malato. È solo. Dovrebbe spiegare perché non sta bene, cosa non va".