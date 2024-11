Ancelotti manda un messaggio in diretta: "Dite quello che volete ma..."

"Dite quello che volete, ma soprattutto che per la finale di Champions League a Monaco il Real Madrid sarà presente ". Carlo Ancelotti non ha dubbi e ha voluto mandare un messaggio in diretta alla trasmissione El Larguero in onda su Cadena Ser.

Real Madrid in finale di Champions? Ancelotti è sicuro

Il Real Madrid è campione in carica della Champions League, avendo alzato per la quindicesima volta della sua storia la coppa dalle grandi orecchie a Wembley lo scorso maggio. Nell'inedita fase di campionato della nuova Champions, però, i blancos non sono partiti al meglio. La sconfitta di Anfield contro il Liveprool rappresenta la terza sconfitta in cinque partite, ponendoli al ventiquattresimo posto in classifica, l'ultimo valido per i playoff. Nonostante ciò, Ancelotti non ha dubbi, e vede il Real protagonista nella finale di Champions del 2025, in programma all'Allianz Arena di Monaco di Baviera il 31 maggio.