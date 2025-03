Brahim Diaz urla contro Simeone: la dura frase colta dalle telecamere

ROMA - Chissà cosa avranno pensato i tifosi del Milan guardando martedì sera il derby di Madrid tra Real e Atletico, dove tra grandi stelle mondiali come Mbappé, Vinicius e Alvarez, a brillare soprattutto è stata la luce di un piccolo (170 centimetri per 59 kg) spagnolo che ha vestito la maglia rossonera giocando a San Siro in prestito per tre anni. Brahim Diaz ha illuminato la notte del Bernabeu, trascinando con le sue giocate la squadra di Ancelotti e mettendo la firma sul 2-1 con cui le merengues hanno superato i rivali nell'andata degli ottavi di Champions.