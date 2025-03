Ancelotti e la previsione sulla Champions League: "Quest'anno è più difficile"

Nonostante tutte le difficoltà avute in stagione, è impossibile non mettere il Real Madrid tra le favoritissime per la vittoria finale della Champions League . La fase critica dell'annata, che ha portato la squadra di Ancelotti a disputare i playoff, sembra essere alle spalle. Dividono la vetta della classifica della Liga con il Barcellona e affrontano il ritorno degli ottavi di finale con un minimo vantaggio. Contro l' Atletico Madrid al Bernabeu è arrivato il 2-1 con il gol decisivo di Brahim Diaz . Al Wanda Metropolitano sarà tutt'altra partita, Ancelotti lo sa e per questo ha fatto tornare tutti con i piedi per terra, anche per quanto riguarda la vittoria finale.

Le parole di Ancelotti

Queste le sue parole: “Arriviamo bene e motivati come sempre in questa competizione. Sappiamo della difficoltà della partita, ma siamo fiduciosi di continuare in questa competizione che per noi è molto speciale. Vincere ci permetterebbe di continuare a sognare in Champions come abbiamo fatto negli anni passati. Quest’anno è ancora più difficile ma proseguiamo con la stessa fiducia di sempre fino all’ultima partita. Tutte la partite che abbiamo giocato contro l'Atletico Madrid sono state equilibrate, decise da dettagli e qualità. È sempre successo e continuerà a succedere anche domani. Ho più di 11 giocatori che possono giocare una partita come questa, un cambio fatto bene può cambiare la partita”.