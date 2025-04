Ancelotti prima dell'Arsenal: "Penso sempre a vincere, altrimenti sarei in ferie"

Dopo la grande sfida agli ottavi nel derby contro l'Atetico Madrid, il viaggio del Real in Champions League riparte dall'Emirates Stadium. A Londra la squadra di Ancelotti affronterà nell'andata dei quarti di finale l'Arsenal di Arteta, che ha speso delle belle parole per l'allenatore italiano. I Blancos arrivano alla sfida dopo la sconfitta in campionato al Bernabeu contro il Valencia che ha permesso al Barcellona di scappare in classifica. Ancelotti in conferenza stampa ha analizzato la prossima partita e il momento della squadra: "Penso sempre ai titoli, altrimenti non sarei qui e prenderei in considerazione una vacanza. Bisogna provare, poi se va bene, vinci, se non va, pensi alla prossima stagione. L'esperienza in questo torneo è molto importante. La conoscenza significa che non hai paura di queste partite, con questa pressione. È molto importante avere l'esperienza con giocatori che hanno giocato in queste partite molte volte. E aiuta i giovani giocatori".