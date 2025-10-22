Tifoso vip dell'Inter esulta al gol del Real contro la Juve al Bernabeu: lo riconoscete?

Durante l'esultanza di Jude Bellingham nel gol che ha sbloccato Real Madrid-Juventus , le telecamere hanno pizzicato un vip italiano sorridente sugli spalti del Bernabeu .

Tifoso vip dell'Inter esulta al gol del Real contro la Juve al Bernabeu

Si tratta di Francesco Facchinetti, che non si impegna più solo nella musica: oggi è talent-scout, agente FIFA nel calcio e manager nel mondo dello spettacolo. Dopo una carriera da conduttore televisivo, dj e cantante, ha fondato agenzie che gestiscono diritti d’immagine e talenti.

Francesco Facchinetti a Madrid

Noto anche per tifare l'Inter, oggi si trova a Madrid per seguire il match della massima competizione europea come testimoniato dalle sue stories su Instagram.