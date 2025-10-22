Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Tifoso vip dell'Inter esulta al gol del Real contro la Juve al Bernabeu: lo riconoscete?

Tifoso vip dell'Inter esulta al gol del Real contro la Juve al Bernabeu: lo riconoscete?

Pizzicato dalle telecamere durante i festeggiamenti di Bellingham e Vinicius
1 min
TagsChampions LeagueReal MadridJuventus

Durante l'esultanza di Jude Bellingham nel gol che ha sbloccato Real Madrid-Juventus, le telecamere hanno pizzicato un vip italiano sorridente sugli spalti del Bernabeu.

Tifoso vip dell'Inter esulta al gol del Real contro la Juve al Bernabeu

Si tratta di Francesco Facchinetti, che non si impegna più solo nella musica: oggi è talent-scout, agente FIFA nel calcio e manager nel mondo dello spettacolo. Dopo una carriera da conduttore televisivo, dj e cantante, ha fondato agenzie che gestiscono diritti d’immagine e talenti.

 

Francesco Facchinetti a Madrid

Noto anche per tifare l'Inter, oggi si trova a Madrid per seguire il match della massima competizione europea come testimoniato dalle sue stories su Instagram.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

