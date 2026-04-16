"Il Real Madrid era sereno, si credeva il re. E il Bayern...", Henry asfalta Arbeloa

Il Bayern Monaco ha firmato una delle serate più spettacolari della stagione europea volando in semifinale di Champions League. Real Madrid fuori. Dopo il match e ancora oggi, non sono mancate le analisi dure da parte di Thierry Henry. L’ex Arsenal, Barcellona e Francia, intervenuto su CBS Sports Golazo, ha rincarato la dose: "Devono cambiare per poter vincere questo tipo di partite. Così non vanno da nessuna parte, almeno in Europa".

Henry critica il Real Madrid: le sue dure parole

Henry ha poi analizzato uno degli episodi determinanti della gara: l’espulsione che ha lasciato il Real Madrid in dieci uomini. Secondo l’ex attaccante francese, il problema non è stato solo l’inferiorità numerica, ma l’atteggiamento della squadra: “Se resti in dieci contro il Bayern e non sei disposto a fare il lavoro extra per difendere come un blocco, verrai punito. È inevitabile contro una squadra così". Nonostante i meriti evidenti del Bayern, Henry ha sottolineato anche alcune disattenzioni dei tedeschi, che hanno comunque concesso occasioni agli spagnoli. Ma il punto più forte del suo intervento è stato un altro: "Pensavano di essere i re indiscussi delle rimonte, ma il Bayern gli ha fatto assaggiare la loro stessa medicina". Un riferimento diretto alla storica capacità del Real Madrid di ribaltare le partite in Champions, questa volta però trasformata in un boomerang. Gli fa eco anche l’ex centrocampista francese, Petit: "Ci sono giocatori che non hanno il livello per giocare nel Real Madrid". Squadra da rifondare? Di sicuro il Real Madrid, oggi fuori dalla Champions, rischia anche di non vincere il titolo in Liga. Non proprio un’ottima annata.