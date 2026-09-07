Mourinho scatenato: «Vuoi sapere con chi parlo io?»

MADRID (SPAGNA). Al termine del tradizionale rituale della conferenza stampa, alla vigilia dell’attesissima sfida di Champions League tra Real Madrid e l’ Inter , un irresistibile José Mourinho è stato protagonista di un simpatico siparietto con un giornalista italiano. Siamo proprio all’ultima domanda e lo Special One viene interrogato sulla sua relazione con l'ex pupillo Cristian Chivu , che qualche mese fa si era mostrato infastidito a seguito di alcune dichiarazioni del vecchio mentore, che aveva puntato il dito contro la scelta di alcune big d’Europa di affidare le loro squadre a ex calciatori che non avevano fatto troppa gavetta come allenatori. Osservazione del profeta di Setubal, che in quel momento era l’allenatore del Benfica , che in realtà non pareva avere come bersaglio diretto il giovane collega rumeno.

Il siparietto

La scena si apre con Mou che si accerta del fatto che sia davvero l’ultima domanda di una conferenza stampa durata poco più di una ventina di minuti.

Giornalista: «Volevo tornare un attimo sul tuo rapporto con Chivu. So che gli avevi mandato un messaggio quando…».

Mourinho: «Perché vai al rapporto?».

Il portoghese si esprime in spagnolo inizialmente.

G.: «Il rapporto con Chivu…», ripete con tono ragionevole il giornalista.

M: «Il rapporto è ovvio! È stato un mio giocatore, abbiamo lavorato insieme. Siamo passati per tante cose insieme. Quelle buone e quelle più difficili della sua vita, anche come uomo».

A metà del ragionamento, Mou pare appassionarsi alla questione, e dallo spagnolo passa all’italiano, che utilizzerà fino al termine del botta e risposta.

G.: «Siccome lui si è sentito anche un po’ attaccato, qualche mese fa da te quando… Lui aveva parlato di rumore degli amici, perché si era riferito a una frase che tu avevi detto sul fatto che ci sono certi ex giocatori che senza esperienza vanno ad allenare squadre top».

M.: «Qualcuno fa bene, qualcuno fa male!». (Pausa) «Lui fa bene!».

G.: «Ma poi vi siete sentiti? Lui si era sentito attaccato… Vi siete mandati un messaggio…».

Il tutto in tono bonario, ma di qui in poi viene fuori la versione più simpatica e dissacrante, quella che ha reso Mourinho protagonista di una serie infinita di conferenze stampa memorabili.

M: «Ma tu con chi hai parlato ieri al telefono?». (Mou sorride) «Con chi hai parlato?».

G.: «Con nessuno…».

M.: «Con tua mamma? Con tuo papà? Con la tua fidanzata? Con un tuo amico? Con chi hai parlato?». (Ride ancora). «Vuoi sapere con chi parlo io?».

E a quel punto la risata coinvolge tutti i presenti.

G.: «Ma avete parlato?».

M.: «Ieri?».

G. «No, se vi siete sentiti…».

M. «No!».

G. : «Non avevate voglia di chiarirvi?».

M.: «Ma chiarire che? Non abbiamo niente da chiarire. Ma chiarire che?». Il tono rimane piuttosto divertito. «Non c’è niente da chiarire. Un abbraccio domani, prima della partita. Un abbraccio domani, dopo la partita… E durante la partita vediamo che succede. Niente!».

L’ultima gag

Lo Special One, bello sorridente, si alza e fa per andarsene. Ma non è finita qui. Interviene un altro giornalista italiano, posizionato tatticamente nei pressi del tavolo che divide il portoghese dai cronisti. Il giornalista chiede cortesemente a Mou il permesso di consegnargli un regalo.

M.: «Che vuoi? Darmi qualcosa? Non devo pagare? Va bene!».

Sono altre risate. Poi appare il manico di uno spruzzatore da giardino, che evoca a tutti i presenti la scena seguita alla storica qualificazione dell’Inter alla finalissima di Champions, guadagnata a Barcellona nella primavera del 2010, quando Milito, Sneijder e compagni si ritrovarono a festeggiare sotto la pioggia artificiale degli spruzzatori azionati, non proprio sportivamente, sul prato del Camp Nou dagli addetti locali.

Secondo giornalista: «Un ‘aspersor’! Di buon auspicio per il percorso per l’Inter e per il Real Madrid!».

M: «Grazie!».

Mourinho accoglie divertito l’inaspettato omaggio, prima di sparire dietro la porta della sala stampa. Il buon vecchio Mou.