Mourinho parla ancora della Roma e va netto su Vinicius: "Di intoccabile c'è solo lo stemma del Real"  

Mourinho è pronto per affrontare un'altra partita di Champions dopo la rimonta contro la Roma , stavolta contro il Lipsia. L'allenatore del Real Madrid è tornato a parlare proprio sulla sfida dell'Olimpico in conferenza stampa: "Cerco sempre di creare la combinazione migliore per garantire equilibrio e qualità. Se a Roma avessimo giocato dall'inizio sia con Bernardo Silva che con Arda Guler, avremmo incassato cinque gol , perché non avremmo avuto la tenuta necessaria. A volte avrò ragione, altre volte no...".

Vinicius si scalda contro il Lipsia

Vinicius, fermo nella Liga a causa di una squalifica, "domani giocherà come ala sinistra", mentre Diomande "non sa nemmeno se giocherà o meno... quindi, potete immaginare". Di più. "Lo stemma del Real Madrid è l'unica cosa intoccabile. Ciò che rende un giocatore intoccabile non è la fascia da capitano, lo status o l'anzianità nel club: è il rendimento in campo". Mourinho stavolta non parla di arbitri: "Se dirà ai miei giocatori che possono chiedere il ricorso al Var? L'arbitro di domani non è uno che ama gli scherzi. Data la sua personalità, il Var non avrà un ruolo così centrale. Sono soddisfatto di Kovacs".

La missione di Mourinho in Champions League

"L'obiettivo del Real Madrid, in questo momento, non è vincere la Champions League: l'obiettivo attuale è qualificarsi. Una volta raggiunto un certo numero di punti, penseremo al traguardo successivo: evitare gli spareggi. È un obiettivo alla portata, anche se serviranno molti punti per riuscirci. Procederemo passo dopo passo: prima puntiamo a chiudere tra le prime 11 o 12, poi daremo il massimo per vincere. La strada è ancora lunga. Siamo qui solo da tre mesi, è impossibile essere già arrivati ​​dove vorremmo. Dobbiamo continuare a crescere come collettivo. Più conoscenze acquisiamo, maggiore empatia sviluppiamo. Le aspettative sono altissime - ne sono perfettamente consapevole - ma non dobbiamo dimenticare che c'è ancora molto lavoro da fare su diversi fronti. L'aspetto tattico, ad esempio, è un continuo accumulo di conoscenze. Non sono un allenatore testardo, legato a un'unica idea a ogni costo; sono sempre aperto ad analizzare e comprendere le situazioni per trovare la soluzione migliore. Non sono arrivato qui con un'idea preconcetta, né riguardo alla durata della mia permanenza, che fossero cento giorni o tre anni. Cerco semplicemente di dare il massimo, ogni singolo giorno".

