Mourinho: "Non ci sono parole per questa accoglienza"

Mourinho parla ancora della Roma e va netto su Vinicius: "Di intoccabile c'è solo lo stemma del Real"  

L'allenatore: "La strada è ancora lunga. Siamo qui solo da tre mesi, è impossibile essere già arrivati ​​dove vorremmo. Dobbiamo continuare a crescere come collettivo"
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

3 min

Pubblicato il 20.10.2026, 16:13

Mourinho è pronto per affrontare un'altra partita di Champions dopo la rimonta contro la Roma, stavolta contro il Lipsia. L'allenatore del Real Madrid è tornato a parlare proprio sulla sfida dell'Olimpico in conferenza stampa: "Cerco sempre di creare la combinazione migliore per garantire equilibrio e qualità. Se a Roma avessimo giocato dall'inizio sia con Bernardo Silva che con Arda Guler, avremmo incassato cinque gol, perché non avremmo avuto la tenuta necessaria. A volte avrò ragione, altre volte no...". 

Il murale con Mourinho e Gasperini: la nuova opera di Harry Greb a Testaccio prima di Roma-Real Madrid
Guarda la gallery

Vinicius si scalda contro il Lipsia 

Vinicius, fermo nella Liga a causa di una squalifica, "domani giocherà come ala sinistra", mentre Diomande "non sa nemmeno se giocherà o meno... quindi, potete immaginare". Di più. "Lo stemma del Real Madrid è l'unica cosa intoccabile. Ciò che rende un giocatore intoccabile non è la fascia da capitano, lo status o l'anzianità nel club: è il rendimento in campo". Mourinho stavolta non parla di arbitri: "Se dirà ai miei giocatori che possono chiedere il ricorso al Var? L'arbitro di domani non è uno che ama gli scherzi. Data la sua personalità, il Var non avrà un ruolo così centrale. Sono soddisfatto di Kovacs".

L'omaggio dei tifosi della Roma a Mourinho: cori e striscioni e quelle due scritte in latino....
Guarda la gallery

La missione di Mourinho in Champions League  

"L'obiettivo del Real Madrid, in questo momento, non è vincere la Champions League: l'obiettivo attuale è qualificarsi. Una volta raggiunto un certo numero di punti, penseremo al traguardo successivo: evitare gli spareggi. È un obiettivo alla portata, anche se serviranno molti punti per riuscirci. Procederemo passo dopo passo: prima puntiamo a chiudere tra le prime 11 o 12, poi daremo il massimo per vincere. La strada è ancora lunga. Siamo qui solo da tre mesi, è impossibile essere già arrivati ​​dove vorremmo. Dobbiamo continuare a crescere come collettivo. Più conoscenze acquisiamo, maggiore empatia sviluppiamo. Le aspettative sono altissime - ne sono perfettamente consapevole - ma non dobbiamo dimenticare che c'è ancora molto lavoro da fare su diversi fronti. L'aspetto tattico, ad esempio, è un continuo accumulo di conoscenze. Non sono un allenatore testardo, legato a un'unica idea a ogni costo; sono sempre aperto ad analizzare e comprendere le situazioni per trovare la soluzione migliore. Non sono arrivato qui con un'idea preconcetta, né riguardo alla durata della mia permanenza, che fossero cento giorni o tre anni. Cerco semplicemente di dare il massimo, ogni singolo giorno". 
 

 

 

Tutte le news
R. Madrid

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS