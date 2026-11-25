Jude Bellingham incorona José Mourinho . Ancora una volta. È virale sul web la risposta telegrafica del centrocampista del Real Madrid dopo la vittoria in Champions League contro il PSV Eindhoven . Per l'inglese, gol bellissimo al 60' e grande soddisfazione per il primato in questa League Phase. Risultati e prestazioni che certificano la crescita dei blancos e dello stesso ex Dortmund, che sta beneficiando della gestione tecnica dello Special One.

Bellingham e il legame con lo Special One: "Sono migliorato grazie a Mourinho, punto"

Alla domanda "qual è stata la chiave del tuo miglioramento in questo avvio di stagione?", formulata da un giornalista spagnolo al termine dei 90 minuti del Bernabeu, Jude Bellingham non ha avuto dubbi. Risposta tanto breve quanto chiara: "Mourinho, punto". Parole che confermano quanto lo Special One sia entrato nel cuore e nella testa dello spogliatoio del Real Madrid, a punteggio pieno in Champions League e in corsa per il titolo in Liga, dove i blancos sono a sole tre lunghezze dal Barcellona di Flick. E con un Bellingham in queste condizioni, è lecito sognare di poter arrivare in fondo a tutte le competizioni. Del resto, è nella natura del Real Madrid.