Youth League Fenerbahce-Roma: orario e dove vederla in tv

Youth League, dove vedere Fenerbahce-Roma

L’appuntamento tra Roma e Fenerbahce è fissato alle ore 13 in punto: la partita si potrà seguire in diretta sul canale YouTube ufficiale del club turco (youtube.com/@fenerbahce).

La Roma di Scala senza Arena

Scala ha avuto un intoppo: Arena, infatti, non è partito con la squadra a causa di un risentimento muscolare. L'attaccante, già a segno tra i grandi in Coppa Italia, era anche nella lista A di Gasperini ma poteva essere schierato in Youth League. Il limite sono tre presenze in Champions: a quel punto non può più giocare con i coetanei. Proverà probabilmente a rifarsi contro l'Under 19 del Real Madrid al Tre Fontane. Lì davanti non si può quindi escludere una maglia da titolare per Paratici, figlio del direttore sportivo della Fiorentina, che è rientrato alla base dopo aver segnato a raffica l’anno scorso in Under 18, proprio sotto la guida di Scala. Più che probabile, poi, l’impiego dal primo minuto di Vukoje a centrocampo, ingaggiato dall'Inter questa estate.