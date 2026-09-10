Youth League Fenerbahce-Roma: orario e dove vederla in tv
Non solo i grandi. Anche la baby Roma si trova a Istanbul e oggi torna a disputare la Youth League, la Champions in miniatura, a distanza di sette anni. Il torneo manca dall’era targata Alberto De Rossi. Il miglior risultato di sempre? La semifinale del 2015 con Lorenzo Pellegrini capitano. Adesso però scatta una nuova avventura.
Youth League, dove vedere Fenerbahce-Roma
L’appuntamento tra Roma e Fenerbahce è fissato alle ore 13 in punto: la partita si potrà seguire in diretta sul canale YouTube ufficiale del club turco (youtube.com/@fenerbahce).
La Roma di Scala senza Arena
Scala ha avuto un intoppo: Arena, infatti, non è partito con la squadra a causa di un risentimento muscolare. L'attaccante, già a segno tra i grandi in Coppa Italia, era anche nella lista A di Gasperini ma poteva essere schierato in Youth League. Il limite sono tre presenze in Champions: a quel punto non può più giocare con i coetanei. Proverà probabilmente a rifarsi contro l'Under 19 del Real Madrid al Tre Fontane. Lì davanti non si può quindi escludere una maglia da titolare per Paratici, figlio del direttore sportivo della Fiorentina, che è rientrato alla base dopo aver segnato a raffica l’anno scorso in Under 18, proprio sotto la guida di Scala. Più che probabile, poi, l’impiego dal primo minuto di Vukoje a centrocampo, ingaggiato dall'Inter questa estate.
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