Diretta Youth League Fenerbahce-Roma: segui la sfida di oggi live

A distanza di sette anni torna anche la Youth League per la Roma, la Champions per i più piccoli. I giallorossi di Scala iniziano oggi la loro avventura nel torneo sfidando nella prima giornata i pari età del Fenerbahce in Turchia . Manca Arena in attacco: il baby bomber, già a segno in Coppa Italia con i grandi, deve fare i conti con un risentimento muscolare. Nulla di grave, però non si corrono rischi inutili. C'è però capitan Di Nunzio a centrocampo, con la maglia numero 10. Dietro Terlizzi, davanti Paratici e Falcetta: loro tre sono tutti figli d'arte. E poi c'è grande attesa per vedere esplodere il talento di Guaglianone , trequartista classe 2010 di Rieti, blindato questa estate dalla Roma con il primo contratto respingendo gli assalti di Bayern Monaco e Ajax . Segui la partita in diretta.

12:58

Le squadre sono in campo

Di Nunzio guida la fila dei piccoli giallorossi con la fascia al braccio. Il centrocampista in passato era entrato nel mirino del Manchester United

12:53

Fenerbahce-Roma U19, ci siamo quasi

Mancano meno di dieci minuti al fischio d'inizio

12:49

Il miglior risultato in Youth League

La Roma è riuscita a conquistare la semifinale del torneo nel 2015, con Pellegrini con la fascia da capitano

12:44

L'ultima partita della Roma in Youth League

Era il febbraio del 2019. I ragazzi di Alberto De Rossi furono eliminati ai calci di rigore nel playoff di Youth League in casa dei danesi del Midtjylland. In campo c'era Riccardi, un ragazzo di talento che poi non è riuscito ad emergere ai massimi livelli, dall'altra parte Isaksen, oggi alla Lazio

12:36

Il nuovo corso del vivaio della Roma

Da questa estate la centera di Trigoria ha un nuovo responsabile: Massimo Margiotta, un uomo fidato di D'Amico e di riflesso di Gasperini. E' stato lui a promuovere Scala, il figlio di Vito, sulla panchina della Primavera

12:31

Le formazioni ufficiali

FENERBAHCE (4-3-3): Sapaz; Sancakli, Ozdemir, Tiryakigil, Satik; Fettahoglu, Yilmaz, Kok; Sayar, Balta, Ekici. All.: Ertem



ROMA (3-4-2-1): Marcaccini; Basile, Terlizzi, Paul; Carlaccini, Di Nunzio, Ballarin, Marchetti; Guaglianone, Falcetta; Paratici. All.: Scala.

12:30

Fenerbahce-Roma, orario e tv

La partita è in programma alle ore 13 in punto: si potrà seguire in diretta sul canale YouTube ufficiale del club turco

Istanbul