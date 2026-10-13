Dove vedere Villarreal-Napoli di Youth League in tv? Sky o Prime Video, orario

Prima di lasciare spazio alla squadra di Massimiliano Allegri, è tempo di scendere in campo per il Napoli Primavera di Antonio Nocerino, oggi ospite del Villarreal B di Pepe Reina tra le mura del "Mini Estadi de la Ciudad Deportiva". I due allenatori si ritrovano in questa giornata speciale, dopo essersi incrociati da giocatori solo una volta, il 22 settembre 2013. Azzurri a secco di punti dopo il ko con l'Arsenal, maturato in extremis, mentre i giovani del sottomarino giallo all'esordio hanno avuto la meglio contro il Borussia Dortmund (3-2).