Dove vedere Villarreal-Napoli di Youth League in tv? Sky o Prime Video, orario
Prima di lasciare spazio alla squadra di Massimiliano Allegri, è tempo di scendere in campo per il Napoli Primavera di Antonio Nocerino, oggi ospite del Villarreal B di Pepe Reina tra le mura del "Mini Estadi de la Ciudad Deportiva". I due allenatori si ritrovano in questa giornata speciale, dopo essersi incrociati da giocatori solo una volta, il 22 settembre 2013. Azzurri a secco di punti dopo il ko con l'Arsenal, maturato in extremis, mentre i giovani del sottomarino giallo all'esordio hanno avuto la meglio contro il Borussia Dortmund (3-2).
Youth League, l'orario di Villarreal B-Napoli Primavera
La sfida tra Villarreal B e Napoli Primavera, valida per la seconda giornata di questa edizione della UEFA Youth League, andrà in scena oggi, martedì 13 ottobre, alle ore 16. Direzione di gara affidata allo svedese Granit Maqedonci.
Dove vedere Villarreal-Napoli di Youth League in diretta tv
Sarà possibile seguire il match di Youth League in diretta sul portale Uefa.com, con la Uefa che ha indicato chiaramente Sky come principale broadcaster della competizione. Al momento, però, nella guida tv di Sky Sport risulta soltanto la sfida tra Roma Primavera e la squadra B del Real Madrid per quanto concerne la Youth League.
Youth League, dove vedere Villarreal-Napoli in streaming
Servizio streaming attivo gratuitamente solo su Uefa.com, sito ufficiale che potrete raggiungere attraverso pochi semplici clic, selezionando la finestra di riferimento. Potrete seguire in diretta la partita di Youth League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
I convocati di Nocerino per Villarreal-Napoli di Youth League
Qui di seguito l'elenco dei calciatori convocati da Antonio Nocerino per Villarreal B-Napoli Primavera:
- Barido, Branchizio, Candela, D’Angelo A., De Michele, De Stefano, Favicchio, Liccardo, Lieto, Mane, Marotta, Melnyk, Natale, Pengue, Pereyra, Pugliese, Riccio, Santella, Spinelli e Zappalà.
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