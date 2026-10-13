Pepe Reina batte Nocerino: il Napoli crolla in Youth League contro il Villarreal
Gli spagnoli, allenati dall'ex portiere azzurro, si impongono in casa con il punteggio di 5-0, ma pesa un cartellino rosso diretto per Zappala prima del riposo: tutti i dettagli
Giornata no per il Napoli Under 19 di Nocerino in Youth League, la Champions riservata ai più piccoli. Il Villarreal di Pepe Reina, grande ex degli azzurri, si è imposto tra le mura del "Mini Estadi de la Ciudad Deportiva" con il punteggio di 5-0. Una sconfitta pesante che lascia i baby a quota zero punti in classifica dopo due giornate, complice il ko all'esordio contro l'Arsenal.
Il Napoli cade ancora in Youth League
In attesa della partita degli uomini di Allegri, il Napoli Under 19 è scivolato in Spagna. La gara parte subito in salita perché dopo 6 minuti segna di sinistro Martinez, abile a capitalizzare dal limite il passaggio rasoterra dalla bandierina di Rodriguez. Poi inizia il Garcia Palomar show. L'attaccante del Villarreal, infatti, realizza un poker di reti. Il primo gol della punta arriva al 15' del primo tempo (tutto nasce da un cross di uno scatenato Martinez), mentre gli altri tre arrivano nella ripresa, il penultimo sempre su assist del numero 10 dei padroni di casa. Ma va segnalato che il Napoli è rimasto in dieci poco prima del riposo. L'arbitro, infatti, ha sventolato un cartellino rosso a Zappala per una manata involontaria al volto a un avversario, che è rimastro a terra dolorante. Una punizione esagerata perché non c'era cattiveria: il ragazzo non si era neanche accorto del contatto dato che era scattato in contropiede sulla fascia destra. In ogni caso, sotto di due gol e di un uomo all'intervallo, i ragazzi di Nocerino hanno cercato di limitare i danni, riuscendoci fino a un certo punto.
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