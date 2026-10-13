Pepe Reina batte Nocerino: il Napoli crolla in Youth League contro il Villarreal  

Il Napoli cade ancora in Youth League

In attesa della partita degli uomini di Allegri, il Napoli Under 19 è scivolato in Spagna. La gara parte subito in salita perché dopo 6 minuti segna di sinistro Martinez, abile a capitalizzare dal limite il passaggio rasoterra dalla bandierina di Rodriguez. Poi inizia il Garcia Palomar show. L'attaccante del Villarreal, infatti, realizza un poker di reti. Il primo gol della punta arriva al 15' del primo tempo (tutto nasce da un cross di uno scatenato Martinez), mentre gli altri tre arrivano nella ripresa, il penultimo sempre su assist del numero 10 dei padroni di casa. Ma va segnalato che il Napoli è rimasto in dieci poco prima del riposo. L'arbitro, infatti, ha sventolato un cartellino rosso a Zappala per una manata involontaria al volto a un avversario, che è rimastro a terra dolorante. Una punizione esagerata perché non c'era cattiveria: il ragazzo non si era neanche accorto del contatto dato che era scattato in contropiede sulla fascia destra. In ogni caso, sotto di due gol e di un uomo all'intervallo, i ragazzi di Nocerino hanno cercato di limitare i danni, riuscendoci fino a un certo punto.