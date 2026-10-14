Il Real Madrid batte la Roma in Youth League: al Tre Fontane decide Diez

Il Real Madrid batte di misura la Roma nella seconda giornata di Youth League , la Champions riservata alle formazioni under-19. Allo stadio Tre Fontane, i blancos di Alvaro Lopez hanno vinto per 1-0 contro i giallorossi grazie a una rete segnata da Carlos Diez al sessantottesimo minuto. Stop per la Roma di Scala, che subisce la prima sconfitta della competizione, dopo aver battuto in trasferta il Fenerbahce per 4-2 nella gara di esordio.

Youth League, il Real Madrid batte la Roma: decide Diez

In attesa della partita dell'Olimpico tra la squadra di Gasperini e quella di Mourinho, la giovane Roma allenata da Mattia Scala viene fermata dal Real Madrid al termine di una gara combattuta, decisa da una rete di Carlos Diez a venti minuti dal termine. Al Tre Fontane i giallorossi, guidati in attacco da Antonio Arena, non riesce a trovare la via del gol, nonostante le otto conclusioni tentate (a fronte delle dodici degli spagnoli). Una gara caratterizzata dal grande agonismo, come dimostrato dagli otto cartellini gialli estratti dal direttore di gara, cinque per la Roma, tre per il Real Madrid. Con questo risultato i giallorossi restano a quota tre punti in classifica, mentre i blancos salgono a quota 6.

Al Tre Fontane presente anche Marcelo

Al Tre Fontane, per assistere alla sfida di Youth League, erano presenti anche degli ospiti d'eccezione. Nel Real, infatti, nella ripresa è subentrato Enzo Alves, figlio dello storico terzino sinistro Marcelo. Il brasiliano era presente sugli spalti dell'impianto.