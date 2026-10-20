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Manita della Roma in Youth League contro lo Slovan: tripletta di Paratici. In gol anche Arena

I baby giallorossi si impongono 5-0 contro gli slovacchi
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2 min

Pubblicato il 20.10.2026, 16:53

Youth LeagueRomaslovan bratislava

La Roma Primavera ritrova il sorriso in Youth League e lo fa con una vittoria netta. Dopo le sconfitte contro Real Madrid e Torino, i giallorossi superano 5-0 lo Slovan Bratislava al Tre Fontane, conquistando il primo successo nella competizione europea giovanile. In attesa della sfida di Champions League di stasera, una prestazione convincente, con cinque reti e un finale di gara in cui la squadra ha dilagato. 

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La Roma ne fa cinque al Slovan Bratislava in Youth League

Dopo una prima fase equilibrata, con Bouaskar attento sul tentativo di Hofstadter e lo Slovan capace di rendersi pericoloso con Salkovic, la Roma prende progressivamente il controllo. Al 35' arriva il vantaggio: Arena inventa un assist in profondità per Camara, che si inserisce tra due difensori e batte Gramblicka con freddezza. I giallorossi continuano a spingere e sfiorano il raddoppio in più occasioni, senza però riuscire a trovare la seconda rete prima dell'intervallo.

Tripletta di Paratici e gol di Arena

La svolta definitiva arriva nella ripresa. Al 61' Arena si rende ancora protagonista con un lancio preciso per Paratici, che controlla in area e firma il 2-0. Il numero 32 diventa poi protagonista assoluto del finale: al 79' è il più rapido a intervenire sulla respinta del portiere dopo il colpo di testa di Terlizzi, mentre all'85' completa la tripletta personale con un'altra incornata su calcio d'angolo battuto da Cama. La Roma non si ferma e all'87' trova anche il quinto gol: sul cross di Marchetti dalla destra, Arena si fa trovare pronto sulla linea di porta e chiude definitivamente i conti. 

 

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