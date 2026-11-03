Youth League, prezioso pareggio della Roma sul campo del Manchester United: gol di Arena

MANCHESTER (Inghilterra) - Prezioso pareggio della Roma Primavera in casa del Manchester United nella 4ª giornata della fase campionato della Youth League: al Leigh Sports Village i ragazzi di Mattia Scala hanno chiuso 1-1 il match contro la formazione inglese allenata da Adam Lawrence. Al gol del primo tempo firmato da Thompson al 39' su assist di Mantato, ha risposto la Roma con un calcio di rigore trasformato da Arena all'80' e concesso per un fallo di mano di Watson. I giallorossi sono a quota 7 punti in virtù di 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

La gioia di Arena per il gol

Soddisfatto, a fine gara, Antonio Arena, autore del gol romanista: "Quando sei sotto 1-0 c'è sempre più pressione, anche se è un rigore - le sue parole ai canali ufficiali della Roma - ma ho sempre confidenza quando calcio i rigori. Bravi gli altri a prendere il rigore. Sì, era un gol importante. Un punto molto importante, anche se era fuori casa. Abbiamo giocato molto meglio nel secondo tempo, tutti insieme. E sì, era un pareggio importante per noi. Nel secondo tempo siamo usciti con un po' più fame, abbiamo corso un po' di più e li abbiamo messi un po' sotto pressione".