Psg e Roma appaiate a quota 7 in Youth League , dove le squadre hanno finora messo a referto due vittorie, un pareggio e una sconfitta. La quinta giornata della League Phase rappresenta un crocevia importante per ambo le formazioni, che si avvicinerebbero sensibilmente all'obiettivo qualificazione in caso di successo.

Youth League, l'orario di Psg-Roma

Riflettori puntati su Psg-Roma di Youth League a partire dalle ore 16 di oggi, mercoledì 25 novembre, quando inizierà il match in programma al Campus Psg di Parigi. In palio punti importanti per la qualificazione alla fase successiva del torneo continentale.

Dove vedere Psg-Roma di Youth League in diretta tv

Sarà possibile seguire il match di Youth League in diretta tv su Sky Sport Calcio e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Youth League, dove vedere Psg-Roma in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Youth League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.