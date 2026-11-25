Terza vittoria in cinque partite e terzo risultato utile consecutivo, pass staccato per i sedicesimi di finale : sotto la pioggia e un gran freddo, la Roma Primavera batte 2-1 i quotatissimi pari età del Psg nella quinta e penultima giornata della Fase Campionato della UEFA Youth League e sale a quota 10 punti in classifica. Al PSG Campus di Poissy decide una doppietta di Paratici nel primo tempo. Il gol di Koukaba , a inizio ripresa, serve ai padroni di casa solo per accorciare le distanze.

Doppietta di Paratici, Roma al riposo avanti di due gol

Parte forte il Psg, si chiude bene la Roma, che prova a far male agli avversari in ripartenza: Terlizzi spinge dopo aver recuperato palla, prova a servire Paratici ma non ci riesce, la palla arriva a Guaglianone che tira e viene murato, poi Carlaccini mette in mezzo ma Loreti non riesce ad addomesticare la sfera. Un'intraprendenza premiata all'11 dal primo gol di giornata del figlio d'arte Paratici: lancio profondo di Kilvinger, Carlaccini controlla, vede serve Paratici, che non lascia scampo a Vignaud. La reazione del Psg è affidata a Niakate, fermato dall'uscita tempestiva di Kilvinger. La Roma prova ad alleggerire la pressione con una sortita di Terlizzi, il Psg replica con una conclusione debole di Idder e un'altra di Zinga, entrambe facile preda di Kilvinger. E al 43' la Roma raddoppia: cross dalla destra di Guaglianone, gira di testa in rete, capitola ancora Vignaud. Si va al riposo con i giallorossi avanti di due gol grazie al sesto centro in quattro presenze di paratici nella competizione europea con la Roma.

Accorcia Koukaba, palo di Niakata

Si riparte e la Roma sfiora il colpo del ko con un colpo di testa di Arena. Al 50' il Psg accorcia le distanze con Koukaba, che sugli sviluppi di un corner trova il colpo di testa vincente. La Roma non si disunisce, Di Nunzio ci prova da lontano, Marcaccini impegna Vignaud. Al 64' è, però, il palo a salvare la Roma: a colpirlo è Niakata. Scala, che al 32' aveva sostituito Terlizzi con Dattilo, corre ai ripari inserendo Strata e Ballarin per Loreti e Guaglianone. Forze fresche per contenere le folate offensive del Psg: Diagouraga e Idder sono i più propositivi, ma la Roma si difende alla grande. Romero e Forni rilevano Maccaroni e Paratici. Gran chiusura di Marchetti su Ayari e Mboumba prima del triplice fischio finale: la Roma vince a va avanti in Youth League.

Fase Campionato Youth League, nell'ultima giornata c'è Roma-Sporting Lisbona

Nella sesta e ultima giornata della Fase Campionato della UEFA Youth League, che sancirà le ventidue squadre qualificate, tra le quali ci sono già i giallorossi, che andranno a sfidare le dieci provenienti dal Percorso Campioni, la Roma Primavera sarà impegnata in casa contro i pari età dello Sporting Lisbona: appuntamento al Tre Fontane, martedì 8 dicembre, con calcio d'inizio alle 15.