Conference League, Letsch elogia la Roma: "Squadra da Champions"

ARNHEM - "Non avremmo mai pensato di superare la fase a gironi, ora invece ci troviamo qui e affrontiamo la Roma , una squadra che per le proprie qualità potrebbe giocare in Champions League ". Così il tecnico del Vitesse , Thomas Letsch , alla vigilia del match di Conference League contro la Roma di José Mourinho . Olandesi carichi e affascinati da una sfida contro una squadra che l'allenatore considera una big d' Europa . "Loro hanno grandi individualità e una fase difensiva molto compatta, ma noi vogliamo mettere in mostra le nostre qualità e giocarci le nostre possibilità", spiega Letsch .

Doekhi: "Hanno grandi giocatori"

Sulla stessa lunghezza d'onda c'è anche il difensore Danilho Doekhi. "Per noi sarà il momento per misurarci con una grande squadra e metterci in mostra. Loro hanno grandi giocatori, ma noi crediamo nei nostri punti di forza e abbiamo dimostrato nel corso di tutta la stagione che come succede spesso nel calcio, possiamo sorprendere i nostri avversari", ha spiegato il giocatore che ha anche ricordato che in pochi erano pronti a scommettere sulla qualificazione del Vitesse.