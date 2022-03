Sergio Oliveira espulso: la frase urlata all'arbitro e a Mourinho

Il centrocampista della Roma Sergio Oliveira, autore del gol vittoria nel match di Conference League in casa del Vitesse, è stato costretto ad abbandonare la partita per doppia ammonizione al 79', nove minuti dopo aver subito il primo cartellino giallo. Al momento dell'espulsione la reazione immediata è di incredulità e lasciando il terreno di gioco il calciatore portoghese ha ripetuto sia all'arbitro Raczkowski che a Mourinho la stessa frase, riferita all'avversario finito a terra: "I didn't touch him, i didn't touch him". Ovvero: "Non l'ho toccato, non l'ho toccato".