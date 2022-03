Conference League, Kurtic trascina il Paok. Ok anche il Feyenoord

Di scena la gare d'andata degli ottavi di finale di Conference League . Il Feyenoord piazza il colpo in trasferta battendo in rimonta il Partizan Belgrado 5-2, mentre lo Slavia Praga si impone per 4-1 in casa sugli austriaci del Lask . Vittoria anche per il Paok Salonicco , che batte di misura i belgi del Genk , 1-0, grazie alla rete di Jasmin Kurtic .

Conference League, il programma degli ottavi di finale

Il Feyenoord asfalta il Partizan in rimonta. Lo Slavia Praga supera il Lask

Il Feyenoord riesce con caparbietà ad imporsi sul Partizan Belgrado, passato due volte in vantaggio, ma impreparato alla grande rimonta degli olandesi. I serbi passano in vantaggio al 13' con la rete di Nathko e dopo il pareggio di Toornstra al 20', riescono a trovare il gol del 2-1 con Nemanja Jovic al 46'. Nella seconda metà di gara, però, è il Feyenoord a dilagare con Dessers al 51', Geertruida al 64', Sinisterra al 71' ed, infine, un'altra volta Toornstra al 77'. Il discorso qualificazione è praticamente archiviato per la squadra di Arne Slot. Vince con grande facilità anche lo Slavia Praga, che batte 4-1 in casa il Lask: apre le marcature in favore dei cechi la doppietta di Yira Sor al 4' e al 29'. Gli austriaci provano a tornare in partita al 67' con Balic, ma i biancorossi ipotecano il passaggio del turno in appena tre minuti, tra l'82' e l'85', coi gol di Olayinka e Ibrahim Traoré.

Partizan-Feyenoord 2-5, tabellino e statistiche

Sparta Praga-Lask 4-1, tabellino e statistiche

Il Paok ringrazia Kurtic

Il Paok Salonicco, dopo lo spauracchio della lotteria dei rigori nel turno precedente contro i danesi del Midtjylland, riesce ad avere la meglio sul Gent grazie alla rete, al 58', di Jasmin Kurtic. I greci avranno da giocare la sfida di ritorno in trasferta con una certa attenzione, per conquistare il passaggio ai quarti di finale.

Paok Salonicco-Gent 1-0, tabellino e statistiche