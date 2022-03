Mkhitaryan: "Bravi a segnare e a difenderci. Stiamo crescendo e migliorando"

ROMA - Buona la prima delle due sfide di Conference League, la Roma di José Mourinho ha battuto in trasferta il Vitesse 1-0 grazie alla rete di Sergio Oliveira. Ottimo risultato nel match d'andata degli ottavi della competizione europea, nonostante un primo tempo non esaltante (complice anche il campo pessimo) i giallorossi sono riusciti a strappare una vittoria importante in vista del match di ritorno. Al termine del match Mkhitaryan ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky per commentare il risultato.