Mourinho: "Fortunati nel primo tempo, nella ripresa buona Roma"

ROMA - Buona la prima delle due sfide di Conference League, la Roma di José Mourinho ha battuto in trasferta il Vitesse 1-0 grazie alla rete di Sergio Oliveira . Ottimo risultato nel match d'andata degli ottavi della competizione europea, nonostante un primo tempo non esaltante (complice anche il campo pessimo) i giallorossi sono riusciti a strappare una vittoria importante in vista del match di ritorno. Al termine del match Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky per commentare il risultato.

La partita?

“Abbiamo controllato il secondo tempo, nel primo tempo il Vitesse ha avuto un risultato immeritato, non abbiamo fatto niente per segnare. Siamo stati fortunati in qualche situazione, poi nella ripresa abbiamo controllato. È stato molto difficile giocare, avere sicurezza nel possesso palla, però nella ripresa è andata meglio ma è stato difficile”.

Mkhitaryan più convincente rispetto a Oliveira davanti la difesa?

“Quando non hai un vero regista, dobbiamo provare diverse dinamiche. Veretout e Oliveira nel primo tempo non hanno avuto la possibilità di avere possesso palla, non voglio dire che con l’ingresso di Cristante sia andata meglio, è perché nella ripresa abbiamo giocato meglio. Nel primo tempo è stato difficile saltare l’uomo per Veretout, poi Maitland-Niles non ha avuto quell’arroganza nel saltare la linea, Karsdorp ha fatto meglio. Nella ripresa non ho mai avuto la sensazione di prendere gol, mentre nel primo tempo ero felice di chiudere 0-0”.