Roma, Abraham show a fine partita: maglia regalata a un tifoso e applausi dalla tribuna

ROMA - Tammy Abraham e i tifosi, un amore sempre più profondo. La Roma esce vittoriosa dal match valido per l'andata degli ottavi di finale di Conference League. Ottimo risultato nel match d'andata degli ottavi della competizione europea, nonostante un primo tempo non esaltante (complice anche il campo pessimo) i giallorossi sono riusciti a strappare una vittoria importante in vista del match di ritornoAl termine della partita, Tammy Abraham, in campo per 90 minuti, ha deciso di premiare un tifoso presente sugli spalti regalandogli la maglietta indossata.