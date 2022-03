Conference League, Under trascina il Marsiglia ai quarti di finale

Di scena il ritorno degli ottavi di finale di Conference League . Il Psv vince 4-0 sul campo del Copenhagen accedendo così ai quarti. Per gli olandesi, doppietta di Zahavi e reti di Gotze al 38' e Madueke al 91'. Passa il turno anche il Leicester , che forte del 2-0 della scorsa settimana al King Power Stadium, perde 2-1 con il Rennes in maniera indolore. Rischia invece il Marsiglia , che pur vincendo 2-1 va sotto contro il Basilea e ringrazia l'ex romanista Cengiz Under per il gol del pareggio al 74', fondamentale per cancellare lo spettro dei supplementari e regalare la qualificazione agli uomini di Jorge Sampaoli .

Conference League, il programma degli ottavi finale

Il Rennes fallisce la rimonta, avanza il Marsiglia

Al Roazhon Park il Rennes non riesce nell'impresa di recuperare il passivo di due reti dell'andata pur vincendo 2-1 contro il Leicester. I francesi partono subito forte, andando in vantaggio già dopo 8' con Benjamin Bourigeaud. Nella ripresa però gli uomini di Brendan Rodgers trovano la via del pareggio al 51' con Wesley Fofana. Al 75' il Rennes va sul 2-1 con il gol di Flavien Tait, che tuttavia non basta ai rossoneri per completare la rimonta. Passa invece il Marsiglia, ma non senza qualche brivido. Il Basilea passa in vantaggio al 62' con Dan Ndoye, ma al 74' Cengiz Under sigla l'1-1, evitando così alla squadra di Jorge Sampaoli il pericolo dei tempi supplementari. Al 93' arriva anche il gol del 2-1 con la firma di Valentin Rongier.

Il Psv supera il Copenhagen

Dopo il pirotecnico 4-4 casalingo dell'andata il Psv di Roger Schmidt riesce ad accedere ai quarti di finale battendo 2-0 il Copenhagen: la formazione olandese archivia la pratica già nel primo tempo con le reti siglate da Eran Zahavi al 10' e da Mario Gotze al 38'. Nella ripresa c'è spazio anche per la doppietta personale di Zahavi, al 79', e per il definitivo 4-0 di Noni Madueke al 91'.

