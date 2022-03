Roma, date e orari della doppia sfida contro il Bodo. Il Napoli a Pasquetta?

ROMA - La Roma vola nuovamente in Norvegia per giocare ancora contro il Bodo. Altre due sfide, queste ancor più importanti di quelle giocate tra andata e ritorno nei gironi della competizione europea. La squadra di Mourinho giocherà il quarto di finale d'andata in Norvegia il prossimo 7 aprile alle ore 21. Una settimana dopo sarano i norvegesi a far visita alla Roma, il 14 aprile sempre alle 21. Con il raggiungimento della Roma ai quarti di finale di Conference sicuramente la Lega sposterà la gara di campionato dei giallorossi contro il Napoli programmata per il 16 aprile, appena due giorni dopo il Bodo. È quindi probabile che il big match possa giocarsi a lunedì 18, il giorno di Pasquetta.