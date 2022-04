Roma-Bodo, Haikin esclusivo: "Il nostro Dna è sempre quello del 6-1"

ROMA - Essere orgogliosamente russi e urlare il proprio desiderio di pace. Nell'ultima partita di Conference League, Nikita Haikin è sceso in campo con il testo della canzone "Imagine" di John Lennon scritto sulla maglia da riscaldamento. Il portiere del Bodo Glimt è cittadino del mondo fin dalla nascita (l'11 luglio 1995, in Israele), anche se difende con orgoglio i pali della Russia come vice di Safonov. In giallonero, invece, non ha rivali: indossa la maglia numero 12, ma gioca sempre lui. E la Roma la conosce bene: nella fase a gironi l'ha battuta 6-1 in Norvegia, pareggiando per 2-2 all'Olimpico.