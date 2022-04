Bodo, i tifosi si scatenano in centro a Roma tra cori e sfottò a Mourinho: video

Sono oltre millecinquecento (1571 per la precisione, come comunicato dalla società) i tifosi che, dalla fredda Norvegia, sono volati in una Roma baciata dal caldo sole di primavera per sostenere il Bodo/Glimt nella sfida di ritorno di Conference League contro la Roma. Un po' turisti un po' supporters, i fan del club giallonero si sono riversati per le vie della Capitale facendo partire anche i primi sfottò agli avversari giallorossi. Come quello apparso sulla maglia di un signore, immortalato nei pressi un famoso pub del quartiere Monti con indosso una maglia che parla da sola: "Mourinho 61", si legge sulle sue spalle, in riferimento al risultato di ottobre maturato nel corso della prima sfida tra i due club. I tifosi del Bodo si sono scatenati per le vie del centro storico romano tra cori e fiumi di birra. La calma è però stata mantenuta, come si vede in un video condiviso sui social, in cui un ragazzo con indosso una maglia della Roma abbraccia un "avversario" con grande sportività.