Conference League, il Leicester elimina il Psv ed attende Roma o Bodo in semifinale

EINDHOVEN (Olanda) - Al Philips Stadion di Eindhoven il Leicester vince in rimonta contro il Psv per 2-1 e, in virtù dello 0-0 dell'andata, stacca il pass per la semifinale di Conference League dove affronterà la vincente di Roma-Bodo. Prima fase scoppiettante con molteplici occasioni da gol: al 14' Schmeichel si supera su un tiro da distanza ravvicinata di Goetze e 2 minuti dopo Barnes, in contropiede, calcia a lato dimenticandosi di servire Maddison tutto solo nel cuore dell' area. Al 26' la difesa delle Foxes combina un pasticcio ed il Psv ne approfitta: Tielemans sbaglia il retro-passaggio, Goetze intercetta, serve Zahavi che un preciso diagonale beffa Schmeichel per l'1-0. I Leicester ha subito l'occasione di pareggiare ma Teze è attento a salvare sulla linea un tiro di Maddison deviato da Ramalho. Nella ripresa si gioca in una sola metà campo, al 76' gli sforzi delle Foxes vengono premiati: assist di Perez e botta di prima di Maddison per l'1-1 dopo che Sangare si era divorato al 74' il gol del 2-0. Leicester padrone del campo e all'87' arriva al rete partita di Ricardo Pereira bravo nel corregge in rete il tiro di Daka parato da Mvogo dopo una bell'azione.