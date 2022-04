Tiago Pinto: “Vogliamo la semifinale. Questa tifoseria è incredibile”

ROMA - Tutto pronto per il ritorno del quarto di finale di Conference League. La Roma all’Olimpico sfida il Bodo con l’obiettivo di ribaltare il risultato dell’andata (1-0 per i norvegesi) e qualificarsi alla semifinale della competizione europea. A pochi minuti dal fischio d'inizio del match il gm della Roma Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Sky per presentare il match.