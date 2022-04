La Roma vola in semifinale: le date delle due partite con il Leicester

ROMA - Roma spettacolare contro il Bodo/Glimt. La squadra di Mourinho ha battuto 4-0 i norvegesi grazie alla rete di Abraham e alla tripletta di Zaniolo. Un risultato che porta la Roma ad affrontare in semifinale il Leicester che ha battuto in rimonta il PSV 2-1. La Roma giocherà la prima sfida della semifinale il prossimo 28 aprile al King Power Stadium, poi giocherà la sfida di ritorno il 5 maggio allo stadio Olimpico. La terza semifinale europea della Roma nel giro di quattro anni: prima quella contro il Liverpool in Champions League, poi quella in Europa League contro il Manchester United e adesso quella di Conference League contro il Leicester. Guarda caso tutte contro squadre inglesi.