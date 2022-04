Leicester, Rodgers: "Mourinho ha l'X Factor e la Roma è fantastica"

LEICESTER - La Roma è a un passo dalla finale di Conference League, l'ultimo ostacolo si chiama Leicester. Domani, giovedì (ore 21), va in scena la semifinale di andata in casa delle Foxes e il tecnico degli inglesi Brendan Rodgers in conferenza stampa ha parlato così: "Per arrivare in finale dobbiamo lavorare molto duramente, come abbiamo fatto nelle altre due partite. Abbiamo di fronte un grande allenatore e giocatori fantastici. Dovremo essere al meglio".

Rodgers: "Mourinho ha l'X Factor" Rodgers ha proseguito elogiando lo Special One, con cui ha lavorato ai tempi del Chelsea: "Mourinho è un grande della nostra generazione. Quando ho cominciato ad allenare nell'estate del 2004, e José era lì, tutti volevano essere come lui. Ha dato agli allenatori la speranza che potessero avere carisma e qualità. Quando le persone mi chiedevano com’era allora, dicevo che aveva l’X Factor. Era attento ai dettagli, la sua gestione dei giocatori, la sua comprensione tattica gli davano una qualità speciale. Non ho altro che ammirazione per lui e anche se nel tempo ci siamo allontanati, non dimenticherò mai quello che ho imparato da lui come allenatore". La mossa di Mourinho per sorprendere il Leicester