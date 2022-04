Diretta Leicester-Roma ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

LEICESTER (Regno Unito) - Grande appuntamento di coppa per la Roma di José Mourinho, che affronta l'andata delle semifinali di Conference League sul campo del Leicester City. I giallorossi devono uscire dal King Power Stadium con un risultato favorevole in vista della gara di ritorno, a Roma, di giovedì prossimo. Gli inglesi di Brendan Rodgers, decimi in Premier League e reduci da due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre giornate di campionato, non sono una corazzata imbattibile. Leicester e Roma si affrontano per la prima volta nelle coppe euroee: in palio, tra stasera e il 5 maggio, c'è la finale del 25 maggio a Tirana.